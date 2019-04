2:0 – VfL Kurpfalz schlägt spät zu

Mannheim.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der VfL Kurpfalz Neckarau gestern zu Hause gegen die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal mit 2:0 (0:0) gewonnen. Damit ist das Team des Trainertrios Richard Weber/Feytullah Genc/Bernd Wigand auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt und nun punktgleich mit dem FC Bammental (2.).

Neckarau tat sich vor 80 Zuschauern in keinem guten Landesligaspiel lange schwer. Beiden Teams unterliefen viele Ballverluste. Letztlich zahlte sich eine Druckphase der Platzherren in der Schlussphase aus. Egzon Abdullahu sorgte in der 80. Minute für das 1:0, Fabian Stempel machte mit einem Konter zum 2:0 (88.) alles klar. „Es war ein Arbeitssieg. Die Trainer sind nicht ganz zufrieden, die Jungs feiern aber drei wichtige Punkte“, sagte der Neckarauer Teammanager Lacky Paschaloglou nach der Partie. bol

