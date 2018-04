2:1 – TSVMH gibt Rote Laterne ab

Anzeige

Mannheim.Carsten-Felix Müller war begeistert. „Wenn man im Abstiegskampf mitmischen will, benötigt man so eine Leistung“, sagte der Damentrainer des TSV Mannheim Hockey. Mit einem 2:1-Erfolg gegen Mülheim reichte sein Team die rote Laterne in der Feldhockey-Bundesliga an Raffelberg weiter. Die Tore für den TSVMH erzielten Corinna Przybilla (12.) und Miriam Vogt (18.).

Der Mannheimer HC hat dagegen einen weiteren Schritt zur erneuten Teilnahme am Final Four gemacht. Der deutsche Vizemeister bezwang gestern Rot-Weiss Köln am Neckarplatt mit 2:1 (1:0) und kletterte aufgrund der Niederlage von Alster in der Bundesligatabelle auf Platz eins.

Greta Lyer (25.) brachte die Blau-Weiß-Roten in Führung. Den 1:1-Ausgleich durch Julia Busch (51./Strafecke) konterte Camille Nobis rasch mit dem Siegtor (52.). Am Samstag hatte der MHC nach einer durchwachsenen Leistung Uhlenhorst Mülheim bereits mit 2:0 (1:0) geschlagen. Coach Philipp Stahr sah den Sieg über die Ruhrstädter nüchtern. „Wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn dieses Spiel 1:1 ausgeht. Wir befinden uns immer noch in der Vorbereitungsphase auf den Saisonhöhepunkt hin, das hat man doch gemerkt.“