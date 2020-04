226 Kilometer – und doch auf der Stelle

Girona.Nach gut achteinhalb Stunden körperlicher Schwerstarbeit zauberten Jan Frodeno die gesammelten 200 500 Euro ein breites Lächeln ins Gesicht. Der dreimalige Ironman-Weltmeister genoss die letzten Kilometer fast so, als würde er in Führung liegend dem Ziel auf Hawaii entgegenlaufen. Diesmal rannte der Triathlet aber auf einem Laufband beim „Tri@home“ – und vor allem für einen guten Zweck. „Keine Weltrekorde gebrochen“, kommentierte Frodeno: „Aber es gibt keine Worte dafür, was heute passiert ist.“

Das eine waren die Fakten: 3,86 Kilometer Schwimmen im neun Meter langen Pool bei 13 Grad kalten Wasser mit einer Gegenstromanlage, 180 Kilometer Radfahren auf einem Smart-Rollentrainer, verbunden mit rund 1000 Miteiferern über eine Online-Plattform –und danach noch ein Marathon auf dem Laufband. Nach etwa 8:33:39 Stunden war es geschafft. Zum Vergleich: Beim dritten WM-Titel im vergangenen Oktober hatte Frodeno auf Hawaii 7:51:13 Stunden benötigt und einen Rekord aufgestellt. Der Unterschied diesmal: „Es ist mental eine große Herausforderung, diese 226 Kilometer zu bewältigen, ohne mich mehr als fünf Meter von der Stelle zu bewegen.“

Ehefrau Emma reicht Bananenbrot

Und: Frodeno plaudert bei einem Ironman-Rennen nicht fortwährend. Genau das gehörte aber auch zum Programm am Samstag in einem Haus mit Blick über Girona. Per Video wurden Sportstars wie Tennis-Legende Boris Becker, der ehemalige Bahnrad-Gigant Chris Hoy, die deutschen Fußball-Weltmeister Mario Götze und André Schürrle, Tennis-Ass Andrea Petkovic oder Ex-Ski-Star Felix Neureuther dazu geschaltet.

Versorgt wurde der 38-Jährige bei seinem „Tri@home“ vor allem von Ehefrau Emma, die Australierin holte 2008 in Peking ebenfalls olympisches Gold im Triathlon. Mal ein Küsschen, mal ein Tänzchen, aber auch das Bananenbrot von Emma sorgten immer wieder für ein Lächeln bei Frodeno – ehe es auf den letzten Kilometern richtig breit wurde. Noch mal wolle er das wahrscheinlich nicht machen, meinte er allerdings auch und kündigte erstmal Zeit mit der Familie an. Ob und wann Frodeno in diesem Jahr wieder einen richtigen Ironman absolvieren kann, ist völlig unklar. dpa

