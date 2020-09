300 Renntag-Tickets im freien Verkauf

Mannheim.Wenn der vierte und vorletzte Galopprenntag auf der Seckenheimer Waldrennbahn am kommenden Sonntag über die Bühne geht, sind – wie schon im August – wieder 500 Zuschauer zugelassen. Davon kommen 300 Tickets in den freien Verkauf und können im Internet unter www.badischer-rennverein.de/brv_online_tickets oder über www.ticket-regional.de erworben werden. Ein Verkauf an der Tageskasse findet nicht statt.

Die Karte kostet 29 Euro, enthält aber auch die Parkgebühr von 3 Euro, die Vorverkaufsgebühr von ebenfalls 3 Euro und einen Wettgutschein in Höhe von 10 Euro. Alle Gäste müssen ihr ausgedrucktes Ticket, den Personalausweis und eine Corona-Erklärung mitbringen, die ebenfalls bei der Ticketbuchung heruntergeladen werden kann. Essen und Getränke gibt es entweder auf der Rennbahn oder können selbst mitgebracht werden. Geplant sind sieben oder acht Rennen mit Startern aus ganz Deutschland, aber natürlich auch mit Pferden der Mannheimer Trainer Marco Koch, Horst Rudolph, Michael Alles und Stephan Buchner. Der erste Start erfolgt um 11.45 Uhr, Einlass ist ab 10.30 Uhr. sd

