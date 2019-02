35 Medaillen bleiben in Mannheim

Mannheim.Der Nachwuchs der MTG Mannheim gehört in Baden zum Besten, was das Land zu bieten hat. Bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften in der Olympiastützpunkt-Halle im Pfeifferswörth gingen 35 Medaillen auf das Konto der Altersklassen zwischen U 16 und U 20, verteilt auf 19 in Gold, zehn in Silber und sechs in Bronze.

In der U 20 heimste Robin Ganter gleich drei Titel ein, siegte nicht nur in seiner Paradedisziplin 60 m Hürden (8,30 sec) vor seinem MTG-Kollegen Mirko Benz (8,69 sec), sondern war auch über 60 m (7,04 sec) und 200 m (22,35 sec) der Schnellste. Im Dreisprung war Mathis Hager nicht zu schlagen (13,26 m).

Hattrick für Shirlene Borne

In der U 18 standen die Lokalmatadore neunmal auf dem obersten Treppchen, dreimal durfte sich Shirlene Borne feiern lassen: für Siege im Weitsprung (5,80 m), auf den 200 Metern in Bestzeit (25,34 sec) und – zusammen Viktoria Domogala, Selma Wedel sowie Thea Hempen – auch über 4 x 200 Meter (1:43,39 min.). Domogala gewann zudem die 60 m (7,80 sec), auf der Hallenrunde holte sie Silber (25,43 sec).

Gold und Silber sicherte sich Niklas Ludwig (1. Hochsprung/ PB 1.83 m; 2.Weitsprung/ 6,51 m). Für die weiteren Siege sorgten Sprinter Felix Kunstein (6,95 sec), Stabhochspringer Louis Pröbstle (4,10 m), Kugelstoßer Maxim Richter (14,79 m) und Dreispringerin Fehintola Oladejo (11,67 m). Einen U-18-Sieger stellte auch der SV Seckenheim mit Weitspringer Stefano Lo Rocco (6,54 m).

In der U 16 war MTGlerin Lorina Hertlein die erfolgreichste Starterin. Sie gewann in der Altersklasse W 15 die 60 m Hürden (9,17 sec), die 300 m (41,97 sec) und – gemeinsam mit Samra Kadunic und Ruth Hildebrand – auch die 3 x 100 m (37,29 sec.). Als zudem Zweite über 60 m (8,19 sec) feierte Hildebrand nach langer, schwerer Verletzung ein gelungenes Comeback.

Mit neuem Rekord von 1,64 m siegte Nora Weinzierl im Hochsprung. In W 14 dominierte Leyla Cicek die 60 m Hürden (9,70), Kadunic vergrößerte über 60 m ihre Edelmetallsammlung um Silber (8,27 sec).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019