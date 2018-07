44 Jahre Ehrenamt

Anzeige

Mannheim.Zusammengerechnet hat Lutz Pauels (Bild) 44 Jahre im Ehrenamt verbracht, 18 als Pressewart des Mannheimer ERC, 26 im Präsidium des Eissportverbandes Baden-Württemberg, 22 davon als Präsident. Nun nahm der 71-Jährige im Kreise langjähriger Mitstreiter aus Sport, Politik und Medien seinen Abschied – standesgemäß in der SAP Arena. Auch weil es ihm immer gelungen ist, mit Eishockey, Kunstlauf, Schnelllauf, Curling und Eisstockschießen fünf Sportarten mit unterschiedlichem Anforderungsprofil unter einen Hut zu bringen, wurde er zum Ehrenpräsidenten des EBW gekürt. „Und zwar einstimmig“, betonte sein Nachfolger Roland Hocker (Tübingen) einen „sehr seltenen Sachverhalt.“

Auch Franz Reindl voll des Lobes

Aus einer jeweils subjektiven Sicht zeichneten die vier Laudatoren Franz Reindl (DEB-Präsident), Lothar Quast (Sportbürgermeister Mannheim), Manfred Schäfer (Präsident Eisstocksport-Weltverband) und Heinz Janalik (BSB-Ehrenpräsident) ein rundes Bild von Pauels. Sie beschrieben einen umtriebigen Pragmatiker mit Herzblut und Weitblick, einen exzellenten Netzwerker, immer partnerschaftlichen Treiber und Antreiber, dessen herausragende Vermittlungsfähigkeiten ausschlaggebend waren für die Entwicklung des Eissports in Mannheim, Baden-Württemberg und sogar Deutschland. Einen Mann, der einst die DEL auf den Weg brachte und maßgeblich beteiligt war an der Neuausrichtung des Deutschen Eishockey-Bundes. Dafür überreichte ihm Franz Reindls ein Original-Trikot der Eishockey-Nationalmannschaft mit allen Unterschriften.

Heinz Janalik verband die Übergabe der BSB-Verdienstmedaille mit der Verkündigung der Aufnahme des von nun an „Weisen vom Berg“ in die „Hall of Fame“ des Sportbundes. „Leider lässt sich wahrhafte Dankbarkeit nicht mit Worten ausdrücken“, nahm Quast ein Goethe-Zitat zu Hilfe. „Wohl aber in Taten“ ergänzte Olympiastützpunktleiter Daniel Strigel und brachte eine Olympia-Torte als Geschenk.