63 Starter vor immerhin 500 Zuschauern

Mannheim.Die Zuschauerzahl ist begrenzt, aber immerhin 500 Besucher können den vierten Galopprenntag auf der Seckenheimer Waldrennbahn live verfolgen. Für alle anderen Turffreunde steht der Livestream zur Verfügung. Inzwischen haben sich Stephan Buchner, der Präsident des Badischen Rennvereins Mannheim-Seckenheim, und seine Mitstreiter an die Corona-Umstände gewöhnt. „Zumal gute Sponsoren für alle acht Rennen an Bord sind. Auch die Zahl der Nennungen ist okay“, kommentiert er die 63 Galopper, die ab 12 Uhr an den Start geschickt werden.

Darunter ist auch sein eigener Wallach Kashani. „Die Ansprüche steigen nach Platz drei im Juli“, sagt der Besitzertrainer. „Früher war ich froh, wenn er Fünfter wurde, jetzt sehe ich ihn unter den Top drei.“ Laufen wird der Siebenjährige im Ausgleich IV über 2500 Meter, wo er im VR-Bank-Preis allerdings auf starke lokale Konkurrenz trifft.

Unter anderem auf Siegkandidatin Thunder Light und die erst dreijährige Arabella Magic aus dem Stall von Marco Klein. Oder auf Horst Rudolphs Sarayu, die der Besitzertrainer auf jeden Fall in den Geldrängen sieht. Insgesamt vier Galopper bringt Rudolph an den Ablauf, Klein kommt mit einem Dutzend.

Hoffnungen auf Arionna

Sein Stalljockey Tommaso Scardino hat sich einige Pferde ausgesucht, die in der Lage sind, um die vorderen Plätze mitzukämpfen. Arionna zählt der Coach auf jeden Fall dazu. Für die vierjährige Stute hat er diesmal die kurze 1400-Meter-Distanz im Preis des Verbandes Südwestdeutscher Rennvereine gewählt. „Oselata hat im Busenbender-Preis eine Siegchance“, legt er sich zudem fest. „Der Ausgleich III um den B.A.U.-Preis wird zwischen Earl und Andreas Wöhlers Lady of New York entschieden, im Eichbaum-Preis wird Inchiquin vorn mitreden, Stallgefährtin Smentana könnte von dem leichten Gewicht profitieren, das sie trägt.“ Doch für dieses Rennen ist auch Horst Rudolph optimistisch. „Am Sonntag ist es kühl und regnerisch, das ist Pissarro-Wetter“, vertraut er auf seinen neunjährigen Oldie. Große Hoffnungen legt er zudem in den Irukandji im Ausgleich IV über 1900 m und auf Candy Sweet im Rennen der Dreijährigen. sd

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.09.2020