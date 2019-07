84 Teams im Lostopf

MANNHEIM.Am Samstag findet um 11 Uhr im Vereinsheim der SpVgg Wallstadt die Auslosung der 1. Runde des Kreispokals statt. Pokalspielleiter Fritz Zeilfelder notierte die rekordverdächtige Zahl von 84 Anmeldungen für den Wettbewerb. Damit sind von der Kreisliga abwärts mit Ausnahme von acht Vertretern alle Teams im Rennen. Erste Mannschaften sind verpflichtet. „Des weiteren weise ich nochmals daraufhin, dass zweite Mannschaften am bfv-Rothaus-Pokal auf Verbandsebene nicht teilnehmen können“, verdeutlicht Zeilfelder.

Die Landesliga-Absteiger SG Hemsbach und TSG Eintracht Plankstadt nehmen automatisch am Kreispokal teil. Die 1. Runde ist für Sonntag, 4. August terminiert. Am Eine Woche später wird bereits die 2. Runde ausgetragen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird in einer Reduzierungsrunde die Anzahl der Teams angepasst. Titelverteidiger ist der TSV Amicitia Viernheim, der im Endspiel die TSG Rheinau mit 2:1 nach Verlängerung besiegt hatte. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.07.2019