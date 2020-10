9:3 nach 1:2 – DJK Wallstadt dreht nach den Doppeln auf

Mannheim.In der Tischtennis-Bezirksliga hat die DJK Wallstadt das Mannheimer Derby beim Aufsteiger SKV Sandhofen klar mit 9:3 gewonnen. Nach den Doppeln sah es für die Heimmannschaft noch ganz gut aus. Hans-Peter Rittmann/Alexander Goller und Marco Toth/Robin Reichelt siegten, Sandhofen führte zunächst mit 2:1.

In den Einzeln dominierten aber die Wallstädter. Für den SKV holte nur noch Goller einen Punkt. Lars Wagner, Moritz Hardung und Fabian Kajzar waren für Wallstadt jeweils zweimal siegreich. Die DJK kletterte nach dem Erfolg auf den dritten Rang. Die noch sieglosen SKV-Akteure stehen derzeit auf einem Abstiegsplatz. Wallstadt spielt am Freitag, 20 Uhr, in eigener Halle gegen den TTC Weinheim III.

Doppelsiege die Basis

Nach der Coronapause in der vergangenen Woche absolvierten die Damen der DJK Käfertal/Vogelstang wieder ein Heimspiel. Die Mannschaft um Kerstin Sommer gewann in der Verbandsliga gegen den Aufsteiger Forchheim mit 8:3. „Maßgebend für den Erfolg waren die beiden gewonnenen Doppel zu Beginn von Sabine Lehr/Heike Czech und Melanie Pahl/Kerstin Sommer“, sagte Teamsprecherin Czech. Beste Spielerin im Einzel war Melanie Pahl, die alle drei Einzel gewinnen konnte.

Die restlichen Punkte steuerten Czech mit zwei Siegen und Sabine Lehr mit einem Erfolg bei. Mit 4:2-Punkten belegen die SG-Damen den dritten Platz. Käfertal/Vogelstang empfängt am 31. Oktober, 18 Uhr, den alten Kooperationspartner SV Waldhilsbach.

Chancenlos in Birkenau

Die zweite Mannschaft der SG war bei der SG Birkenau/Hemsbach chancenlos und verlor mit 0:8. In der Verbandsklasse ist das Team noch ohne Sieg. Mit 1:7 Punkten steht die SG auf dem achten Tabellenplatz. Das Team hat nun bis zum 17. November Pause. Dann empfangen die Mannheimerinnen die SG Heidelberg-Neuenheim II.

In der Herren-Verbandsklasse machte die zweite Mannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang einen weiteren großen Schritt in Richtung Ligaverbleib. Das Team um Kapitän Dominik Schwarz kam im Heimspiel gegen den TTV Weinheim-West II zu einem 9:6. Mit der ausgeglichenen Bilanz von 6:6 Zählern liegen die DJK-Akteure auf dem fünften Rang und haben schon ein gutes Polster gegenüber den Abstiegsplatzierungen aufgebaut.

Nach den Doppeln lag die DJK mit 1:2 hinten, drehte den Spielstand nach der ersten Einzelrunde aber zu einem 5:4. Entscheidend waren die beiden Siege im vorderen Paarkreuz von Schwarz und Paul Ewen. Am 1. November empfangen die Mannheimer um 12 Uhr den TTC Hockenheim.

