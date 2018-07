Über die Champs-Élysées direkt ins Ried nach Bürstadt

Anzeige

Bürstadt.An diesem Sonntag endet in Paris die 105. Auflage der Tour de France und noch immer sind hier noch einige Radprofis im Fahrerfeld, die nur zwei Tage später am Dienstag (31. Juli) in Bürstadt beim Entega Grand Prix rund um das Back & Brauhaus Drays am Start stehen werden – allen voran Vorjahressieger und Tour-Etappengewinner John Degenkolb. „Nach meinem echten Heimrennen, dem Radklassiker Eschborn – Frankfurt sind die Rennen hier definitiv eine Art zweites Heimspiel. – auch weil immer viele Freunde und auch die Familie mit dabei sind, wenn ich hier am Start stehe“, freut sich Degenkolb auf die Rückkehr ins südhessische Ried, wo er in diesem Jahr schon bei den deutschen Straßen-Meisterschaften in Einhausen am Start war.

Im vergangenen Jahr konnte Organisator Algis Oleknavicius erstmals die Bürgermeisterin der 16 000 Einwohner zählenden Stadt im Kreis Bergstraße begeistern, sich für solch ein Radevent stark zu machen. Sie und alle die als Fans und Zuschauer gekommen waren, wurden dafür belohnt, denn in der Bürstädter Innenstadt war die Radsport-Elite hautnah zu erleben.

Erster Start um 16 Uhr

So wird es auch in diesem Jahr sein, wenn um 16 Uhr bei Start und Ziel an der Wilhelminenstraße der erste Startschuss fällt. Und bis die Elite-Fahrer um 19.45 Uhr an den Start gehen, wird jede Menge auf den knapp 610 Meter langen Rundkurs geboten: Als erstes starten die Hobbyfahrer und Jedermänner, wenig später geht das U-17-Rennen los. Das Derny-Rennen erfreute bereits im vergangenen Jahr die Zuschauer und anschließend folgt das Dege-Bambini-Laufradrennen. Ab 18.10 Uhr wird Tour-Etappensieger Degenkolb erst die ganz Kleinen und wenig später die Juniors zum Fette-Reifen-Rennen auf den Kurs schicken.