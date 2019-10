ABC fehlt Erfahrung

Recklinghausen/Leipzig.Am zweiten Spieltag der 1.Bundesliga schlugen sich die Bowling-Damen des BC Royal Viernheim (USC) in Recklinghausen wacker. Zwar konnten die Südhessinnen mit den erzielten Pin- Zahlen in der Summe nicht unbedingt glänzen, waren dafür aber im direkten Vergleich hellwach. Immerhin fünf von neun Spielen brachte Royal auf die Habenseite und verteidigte mit Kampfgeist und Siegeswillen erfolgreich den sechsten Tabellenplatz. Einen wichtigen Beitrag dazu lieferte Nicole Blase mit starken 194 Pins im Schnitt.

Enttäuschung dagegen beim Zweitligisten ABC Mannheim (TSV 1846), der in Leipzig einen unerwartet schwarzen Tag erwischte. Auf schwer bespielbaren Bahnen fanden sich die Mannheimer überhaupt nicht zurecht und brachten nur gegen Blau Weiss Stuttgart und Emax München Zählbares mit nach Hause. Auch was die Pin-Ausbeute an diesem Spieltag angeht, waren die 46er offensichtlich überfordert.

„Da fehlt eben doch noch etwas die Erfahrung“ sagte TSV-Abteilungsleiter Dieter Jerrentrup und war froh, dass sich seine Youngster am ersten Spieltag ein kleines Polster zugelegt hatten. Auch deshalb rangieren die Mannheimer weiter im Mittelfeld. Mit 182 Pins im Schnitt war Marco Beder bester Spieler.

Condor holt den Team-Pokal

Den diesjährigen Teampokal auf Landesebene holten sich unterdessen die Herren des BSC Condor Mannheim (TSV 1846), die im vergangenen Jahr noch auf den dritten Platz verwiesen wurden. Zweiter wurde die Vertretung des BC Sparta Mannheim vor der Vereinsauswahl des BSV Mannheim.

Condor entschied in der Endabrechnung zwei Begegnungen mehr für sich und lag am Ende der Wertung auch bei den erzielten Gesamt-Pins knapp vorne. ra

