ABC hat Spitze im Blick

Wiesbaden.Zum Auftakt der Rückrunde in der Zweiten Bowlingbundesliga Süd greifen die Teams aus dem Rhein-Neckar Raum noch einmal an. In der "Fun Fabrik Wiesbaden" entschied der ABC Mannheim (TSV 1846) sieben von neun Begegnungen für sich und verkürzte damit den Rückstand auf Tabellenführer BC 99 Ingelheim auf fünf Punkte.

Auch mit der absoluten Pin-Zahl waren die Mannheimer klar dominierend und

...