ABC-Herren wollen Betriebsunfall beheben

Mannheim.Für die Bowling-Bundesligateams aus dem Rhein-Neckar-Raum startet am 22./23. September die neue Saison. Die meisten Landesklassen brachten hingegen bereits am Wochenende zuvor die Kugel ins Rollen.

In der Damen-Bundesliga trifft der BC Royal Viernheim (USC) in Leipzig zum Auftakt auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld unter anderem mit Rekordmeister BV 77 Frankfurt, „Vize“ BSC Kraftwerk Berlin sowie den starken Teams aus Regensburg, Düsseldorf und Wolfsburg. Für Royal, das sich in der vergangenen Saison im Mittelfeld etabliert hatte, ist der Klassenerhalt das Ziel. Mit den Routiniers Karin Lischka, Steffi Oellien, Nicole Blase und Martina Kolbenschlag sowie Sandra Michel und Brigitte Gärtner wollen sie den momentan einzigen Erstligaplatz für die Metropolregion mit allen Kräften verteidigen.

In der 2. Bundesliga Süd der Damen hat sich nach längerem Aufenthalt in der obersten Landesklasse Condor Mannheim (TSV 1846) zurückgemeldet. Die 46er, die zuletzt 2009 ein Gastspiel in der Zweiten Liga gaben, hatten sich nach fast vollständigem Neuaufbau bei den Aufstiegsspielen in Unterföhring durchgesetzt. „Alles andere als den Klassenerhalt anzustreben, wäre vermessen“, sagt Joachim Koob. Der Condor-Vorsitzende hofft, dass sich die guten spielerischen Ansätze des Teams im Wettkampf auszahlen. In Stuttgart-Feuerbach wollen Laura Bahm, Janina Bischof, Nadja Bischoff, Anja Küchel, Suzanne Smith, Claudia Seel und Brigitte Zuber die erste Feuertaufe überstehen.

Jerrentrup hofft auf Reifeprozess

Zwei Teams des TSV 1846 von Mannheim treffen mit unterschiedlichen Zielsetzungen in der Zweiten Bundesliga Süd der Herren aufeinander, die ebenfalls in Stuttgart an den Ball geht. Der ABC Mannheim, für die Metropolregion ein Bundesliga-Dino, will sich nach dem Abstieg aus Liga eins wieder nach oben orientieren. Mit Sandro Ancarani, Marc Jörg, Rene Belgar, Dennis Becker, Alexander Rusch, Marco Beder und Oliver Blase ist man jedenfalls bereit, anzugreifen. Abteilungsleiter Dieter Jerrentrup hofft „auf einen gewissen Reifeprozess nach dem Abstiegsjahr“.

Zurückhaltender orientiert sich der BSC Condor Mannheim, der sich als Nachrücker noch für die Zweite Liga qualifizieren konnte. Mit einer Mischung aus Talent und Routine hofft Sportwart Peter Thüry, dass sein Team in der Lage ist, an frühere Zweitligazeiten anzuknüpfen und das Klassenziel zu packen. Für Condor gehen Kai Barzen, David Janusz, Joachim Koob, Christian Müsel, Thomas Prade, Daniel Thüry und Peter Thüry auf die Bahn.

