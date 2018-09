Abenteuer Bundesliga nach einem Jahr beendet

Speyer.Das war es dann wohl mit dem Abenteuer 1. Bundesliga. Nach der 6:8-Niederlage der Judofighters Rhein-Neckar beim JSV Speyer gibt es rechnerisch keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Das Judoteam Heidelberg/Mannheim bleibt auf dem vorletzten Tabellenrang, der nach derzeitigem Stand den Abstieg aus dem Oberhaus bedeutet. Auch wenn die Regularien in Sachen einer möglichen Abstiegsrunde noch nicht festgezurrt sind, geht das JT davon aus, 2019 in der 2. Bundesliga erneut anzugreifen.

Doch die Judofighters machten es den Pfälzern, die wie erwartet mit vier Georgiern antraten (drei gewannen ihre Kämpfe), nicht leicht und legten mit zwei Siegpunkten vor. So feierte Sidney Mai (-100 kg) nach eineinhalbjähriger Verletzungspause ein glänzendes Comeback, auch Pascal Bruckmann (-73 kg) hielt seinen Gegner in Schach. Die Brüder Jan (-60 kg) und Jonas Mollet (-66 kg) dominierten sogar bei ihren beiden Einsätzen. Alle anderen Judofighters – darunter auch der sehgeschädigte Nicolai Kornhaß – boten heftigen Widerstand und verloren zumeist nur knapp.

„Es war sehr spannend. Die Mannschaft ist stark aufgetreten, jeder einzelne hat sehr gut gekämpft“, sagte Trainerin Carmen Bruckmann. „Speyer hat vier starke Ausländer eingesetzt, die drei wichtige Punkte holten. Trotz aller Enttäuschung über die knappe Niederlage sind wir alle sehr stolz auf die Leistung unsere Kämpfer.“ Ähnlich sieht das ihr Kollege Stefan Saueressig. „Wir waren wieder so nah dran, das Ding zu gewinnen. Aber das Team hat mir klar gemacht, was wichtig ist: gut kämpfen und zusammenhalten. Egal, was kommt, wir machen weiter“ – zunächst beim letzten Heimkampf am Samstag, 22. September, 18 Uhr. Dann geht es in Eppelheim gegen den KSV Esslingen. sd

