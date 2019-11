Abgehoben – Jan Hojer klettert Richtung Tokio 2020

Toulouse.Der deutsche Sportkletterer Jan Hojer (Bild) hat sein vorzeitiges Olympia-Ticket standesgemäß gefeiert und freut sich auf die Sommerspiele. Der Kölner hatte bei einem Qualifikationsevent in Toulouse am Donnerstagabend das Finale erreicht und ist damit 2020 in Tokio dabei. Eine wilde Partynacht gab es nach einem harten Wettkampf im Süden Frankreichs aber nicht. „Ich hatte ein Glas Champagner und bin danach schnell ins Bett gegangen“, berichtete der 27-Jährige am Freitag. Am Samstag (19.00 Uhr) will er im Finale der besten Acht noch mal seine Klasse unter Beweis stellen. Hojer vertritt das deutsche Team in Tokio neben Alexander Megos. Der Erlanger hatte sich seine Teilnahme bei der WM gesichert und musste sich nicht mehr beim Quali-Wettbewerb Toulouse für Olympia empfehlen. dpa (Bild: dpa)

