Abstieg mit Anstand

Berlin.Licht und Schatten gab es am letzten Spieltag der Bundesliga Saison 2017/18 für die Mannschaften aus der Metropolregion. Dabei wurden allein die Damenvertretung des Rhein-Neckar-Raums am Ende den Ansprüchen der Bowlingeliteklassen gerecht.

In Berlin Neu-Kölln konnte Royal Viernheim (USC) mit einer soliden Vorstellung beeindrucken. Immerhin fünf der neun Partien gingen auf das Punktekonto der Südhessinnen, die sich als viertbestes Team des Saisonfinals am Ende über einen stabilen sechsten Rang im Mittelfeld der ersten Bundesliga freuen durften. Auch was die geworfenen Pin-Zahlen betrifft, konnte sich der Auftritt der USC-Damen sehen lassen – allen voran Viernheims Beste Martina Kolbenschlag mit einem Spielschnitt von 200 Pins. Deutscher Meister wurden die Damen von Radschläger Düsseldorf.

Gelungene Schadensbegrenzung

Für den ABC Mannheim (TSV 1846) war Berlin dagegen Endstation im Bowling-Oberhaus. Der Abstieg in die Zweite Liga war bereits vor dem letzten Spieltag besiegelt die Mannheimer bemühten sich zum Abschluss um Schadensbegrenzung. Das Minimalziel, die rote Laterne an Tabellennachbar Lokomotive Stockum abzugeben, gelang im direkten Vergleich mit den allerletzten Würfen des Spieletags knapp. „Die zur Saisonhalbzeit eingeleitete Umstrukturierung hat sich positiv ausgewirkt, an Erstligatauglichkeit müssen wir aber noch hart arbeiten“ sieht Abteilungsleiter Dieter Jerrentrup einem anspruchsvollen Zweitliga-Jahr entgegen. Beim ABC überzeugte Routinier Oliver Blase mit 216 Pins im Schnitt.