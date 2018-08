„Abstieg soll kein Thema sein“

Anzeige

Mannheim.Der MFC 08 Lindenhof blickt auf eine schwierige Saison zurück. Der Kreisligist kämpfte lange Zeit um den Klassenerhalt – mit einem spektakulären Endspurt und drei Siegen in Folge wurde am Ende die Klasse gesichert.

„Insgesamt war sicherlich mehr für uns drin. In den letzten Partien haben wir gezeigt, was möglich gewesen wäre, da war auch der Kopf freier, der Druck nicht mehr so groß“, erklärt MFC-Coach Philipp Bimmler, der angesichts der aktuellen Transferpolitik seines Clubs optimistisch auf die neue Spielzeit blickt. „Wir sind qualitativ definitiv stärker als noch in der Vorsaison“, freut sich Bimmler, der jedoch mit Stürmer Vittorio Cammilleri einen brandgefährlichen Goalgetter abgeben musste.

Drei Spielzeiten lief Cammilleri für die Lindenhöfer auf, erzielte fast 40 Tore, die Lücke wurde gleich mit mehreren Neuzugängen geschlossen. „Philipp Noack hat schon in der Rückrunde groß aufgespielt und für die kommende Saison fest zugesagt. Dazu kommen Gianfranco Scopelliti vom SC RW Rheinau und Krasimir Vasilev vom TSV Michelfeld. Gleich drei richtig gute Stürmer, da fällt der Abgang von Vittorio nicht allzu sehr ins Gewicht“, glaubt Trainer Bimmler.