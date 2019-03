Academics bangen um Heimrecht

Karlsruhe.Das Zittern geht weiter, die MLP Academics Heidelberg haben das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde immer noch nicht sicher. Bei PS Karlsruhe verpasste das Team von Trainer Branislav Ignjatovic in der Basketball-ProA-Liga den entscheidenden Schritt. Nach dem 82:85 (40:45) steht es zwar weiter unter den Top Vier. Um dort zu bleiben und im ersten Spiel der Viertelfinalserie zu Hause antreten zu dürfen, müssen die Heidelberger aber das letzte Hauptrundenspiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen Hagen gewinnen. „In der entscheidenden Phase waren wir nicht clever genug, um die richtigen Entscheidungen zu treffen“, haderte Ignjatovic.

Academics: Schöpe, Smith (19), Schmitt (4), Ely (15), Liyanage (2), Ney (16), Heyden (17), Oppland (7), Palm (2), Brunnenkant, Aichele. red

