Academics bangen ums Halbfinale

Trier.Die MLP Academics haben in der Basketball-ProA-Liga die große Chance zum Einzug in die Halbfinalserie fahrlässig vergeben. Die Heidelberger verloren das vierte Play-off-Duell bei den Gladiators Trier trotz 80:70-Führung fünf Minuten vor Schluss noch mit 88:89 (48:44). Die Entscheidung fällt nun am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr/Halle des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar) im fünften Spiel.

„Obwohl ich reichlich Erfahrung habe, habe ich auf diese Art und Weise noch kein Spiel verloren“, haderte Academics-Trainer Frenki Ignjatovic: „Nur in den ersten vier Minuten und den letzten vier Minuten haben wir nicht unseren Plan ausgespielt.“

Academics: Ely (24), Smith (17), McGaughey (16), Kuppe (8), Palm (8), Würzner (7), Seiferth (4) und Ney (4). cr