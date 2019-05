Academics binden Trainer Ignjatovic

Heidelberg.Nach Kapitän Phillipp Heyden bleibt auch der Trainer an Bord: Branislav Ignjatovic hat seinen Vertrag bei den MLP Academics bis 2022 verlängert. Der 52-Jährige ist seit 2014 bei den Heidelbergern aktiv und hat die Entwicklung des Zweitligisten maßgeblich vorangetrieben. In den vergangenen drei Spielzeiten führte er seine Mannschaft stets in die Play-offs. Bisheriger Höhepunkt war der diesjährige Halbfinaleinzug nach dem Sieg im Viertelfinale gegen das Team Ehingen Urspring.

Ignjatovic will in Heidelberg noch mehr erreichen. „Die Entwicklung ist nicht am Ende. Das ist auch der Grund, warum ich langfristig unterschrieben habe. Wir haben seit mehreren Jahren nicht nur basketballerisch, sondern vor allem persönlich eine gute Truppe zusammen. So macht das Arbeiten Spaß“, betonte der Coach und ergänzte: „Wenn man sieht, was im Umfeld der Academics passiert, merkt man, dass man ein Ziel vor Augen hat. Ich habe das Gefühl, dass wir auf dem Weg in die richtige Richtung sind.“ red

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.05.2019