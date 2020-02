Academics bleiben Vierte

Heidelberg.Die MLP Academics Heidelberg haben ihr Heimspiel in der Basketball-ProA-Liga mit 99:75 (41:39) gegen die Bayer Giants Leverkusen gewonnen. Von Beginn an ging es im Kampf der direkten Konkurrenten, die Heidelberger belegen Rang vier, Bayer folgt auf Platz fünf, zur Sache. Die Rheinländer entschieden das erste Viertel mit 19:16 für sich. Im zweiten Durchgang verkürzte das Team von Trainer Branislav Ignjatovic weiter, vor allem Zamal Nixon, der am Ende 19 Punkte zum Sieg beisteuerte, drehte auf.

In Durchgang drei bauten die Riesen vom Neckar die Führung über 56:48 auf 68:54 aus, so dass sie im letzten Viertel schon wie die sicheren Sieger aussahen. Doch Leverkusen kam noch einmal auf 66:77 heran. Die Gastgeber fingen sich aber und feierten den wichtigen Sieg.

„Wir freuen uns sehr über den gewonnenen direkten Vergleich. Wir haben eine gute Balance gefunden und vor allem unter dem Korb gut dagegen gehalten. Dass wir gegen eines der besten Reboundteams der Liga auch das Reboundduell gewinnen, macht mich besonders glücklich“, freute sich Ignjatovic.

Academics: Nixon (19 Punkte) Würzner (5), Schmitt (11), Teichmann (6), Trtovac (16), Jelks (12), Eberhard (7), Heyden (9), Lacy (14).

