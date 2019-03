Academics blicken nur auf sich selbst

Karlsruhe.Sie wollen dahin zurück, wo sie vor dem vergangenen Spieltag waren: Die MLP Academics peilen in der Basketball-ProA-Liga den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz an. Voraussetzung dafür ist zum einen heute (19.30 Uhr) ein Sieg im badischen Derby bei PS Karlsruhe, zum anderen darf sich Spitzenreiter Chemnitz keine Blöße gegen den Tabellenzweiten aus Hamburg geben, der am Sonntag den Heidelberger Ausrutscher gegen Trier genutzt hatte. „Wir blicken nur auf uns“, betont Academics-Co-Trainer Albin Mauz. „Wir müssen erst einmal unsere eigenen Spiele gewinnen, bevor wir auf die anderen Ergebnisse schauen können.“ Zudem braucht Karlsruhe jeden Sieg im Kampf um einen Play-off-Platz. red

