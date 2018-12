Academics-Defensive überragt

Gelsenkirchen.Auf dem vierten Tabellenplatz starten die MLP Academics ins neue Jahr. Die Zweitliga-Basketballer aus Heidelberg fuhren in der ProA-Liga einen relativ ungefährdeten 69:54 (40:30)-Erfolg beim FC Schalke 04 ein. „Ich bin sehr froh, dass wir gegen eine sehr athletische Mannschaft so eine gute defensive Leistung gezeigt haben“, lobte Academics-Trainer Branislav Ignjatovic seine Mannschaft. „Es war zwar keine perfekte Vorstellung, aber ein relativ souveräner Erfolg.“

Die Heidelberger fanden nur sehr schleppend in die Partie. Der Tabellen-13. aus Gelsenkirchen startete furios und ging schnell mit 11:4 in Führung. Die Academics fingen sich aber wieder. Angetrieben vom vor allem in der ersten Halbzeit starken Dan Oppland glichen die Gäste nicht nur aus, sondern legten bis zur Pause ein Zehn-Punkte-Polster zwischen sich und ihren Kontrahenten.

Im dritten Viertel riss der Faden nicht. Heidelberg spielte seinen Stiefel konsequent herunter, lag zwischenzeitlich mit mehr als 20 Zählern vorn. Schalke konnte in den letzten Minuten nur noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben.

„Eigentlich kommt die Pause jetzt zu einem schlechten Zeitpunkt. Ich bin aber auch froh, wenn sich alle Spieler erholen und im neuen Jahr wieder Vollgas geben können“, betonte Ignjatovic. Mit zehn Siegen und sechs Niederlagen sieht die Zwischenbilanz bei den Heidelbergern jedenfalls ordentlich aus.

MLP Academics: Würzner (12), Smith (10), Schmitt (10), Ely (8), Liyanage (3), Brunnenkant, Ney (2), Schöpe (3), Heyden (6), Aichele, Oppland (15). red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018