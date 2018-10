Academics ernüchtert

Heidelberg.Die MLP Academics kommen in der Basketball-ProA-Liga nicht in Fahrt. Gegen die Baunach Young Pikes mussten sich die Heidelberger im heimischen Olympiastützpunkt Rhein-Neckar mit 61:70 (32:37) geschlagen geben. Ausschlaggebend für die Schlappe war eine äußerst überschaubare Leistung in der Offensive.

Während Baunach furios loslegte, lief bei der Mannschaft von Trainer Frenki Ignjatovic zunächst wenig zusammen. Bereits nach fünf Minuten lag sie mit 5:13 im Hintertreffen, der Rückstand wuchs immer weiter an bis zum 15:29 (12.). Die Academics wollten sich aber nicht kampflos in ihr Schicksal fügen, sondern sie bissen sich in die Partie zurück. Schon zur Pause verkürzten sie auf 32:37, in der zweiten Halbzeit kamen sie sogar bis auf einen Punkt heran.

Beim Stand von 58:60 (36.) hatten die Heidelberger noch alle Chancen auf den zweiten Sieg im dritten Saisonspiel, doch dann traten die alten Fehler wieder auf. In den folgenden drei Minuten gelang ihnen nicht ein einziger Korberfolg. Baunach nutzte diese eklatante Schwächephase eiskalt aus, um entscheidend auf 71:58 davon zu ziehen. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018