Academics fordern Nürnberg Falcons

Heidelberg.Auf diesen Moment haben die Basketball-Fans in Heidelberg lange warten müssen. Zwar hat sich Zweitligist MLP Academics Heidelberg in den letzten Jahren zum festen Play-off-Teilnehmer gemausert, jedoch mussten sich die Academics bisher stets im Viertelfinale aus der Saison verabschieden. Nun haben die Heidelberger den nächsten Schritt gemacht, am Samstagabend (20 Uhr) starten sie in der Halle des Olympia-Stützpunkts Rhein-Neckar (OSP, Im Neuenheimer Feld 710) in Spiel eins der Halbfinal-Serie gegen die Nürnberg Falcons.

Die große Frage wird sein, welche Mannschaft die Bretter dominieren kann. Das Duell zwischen dem Heidelberger Kapitän Phillipp Heyden und dem bundesligaerfahrenen Nürnberger Robert Oehle ist hier so ziemlich das Beste, was die Liga auf dieser Position zu bieten hat. Am Karsamstag werden erneut deutlich mehr als 1000 Zuschauer im OSP erwartet. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019