Academics gehen an der Ostsee baden

Rostock.Die MLP Academics haben das Verfolgerduell in der Basketball-ProA-Liga an der Ostsee verloren. Bei den Rostock Seawolves setzte es für die Heidelberger gestern eine 69:77 (31:31)-Niederlage. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic Vierter, Rostock verteidigte seinen dritten Tabellenplatz. Ausschlaggebend für den Rückschlag im Kampf um die besten Play-off-Plätze war eine Schwächephase im dritten Viertel.

Rostock erwischte zwar den bessren Start, doch in den zweiten zehn Minuten fingen sich die Gäste. Angeführt von Shy Ely, mit 15 Punkten erfolgreichster Heidelberger Korbjäger, fanden die Gäste immer besser ins Spiel und glichen bis zur Pause zum 31:31 aus. Die Academics verschliefen aber den Start in die zweite Halbzeit. Ehe sie sich versahen, lagen sie mit 38:52 zurück. Zwar zeigte das Ignjatovic-Team tolle Moral und kämpfte sich bis auf 52:54 heran. Die Seawolves zogen das Tempo allerdings noch einmal an und gewannen unterm Strich verdient.

Academics: Ely (15), Ney (10), Smith (9), Heyden (9), Palm (8), Oppland (6), Schmitt (5), Würzner (4), Liyanage (3). cr

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019