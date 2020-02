Academics gewinnen Krimi

Trier.Basketball-ProA-Ligist MLP Academics Heidelberg hat mit 104:97 nach Verlängerung bei den Römerstrom Gladiators Trier gewonnen. 33 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit retteten sich die Heidelberger in die Verlängerung, in der der überragende Zamal Nixon die Begegnung an sich riss. Er traf auch zum vorentscheidenden 98:93.

„Unsere Spiele machen mich auf keinen Fall jünger. Es war wohl eines der spannendsten Partien der Saison“, sagte Trainer Branislav Ignjatovic. Am Sonntag (17 Uhr) trifft seine Mannschaft im Heidelberger Olympiastützpunkt auf Phoenix Hagen.

Heidelberg: Nixon (22 Punkte), Würzner (5), Schmitt, Liyanage, Lacy (24), Teichmann (10), Trtovac (7), Heyden (9), Jelks (12), Eberhard (15)). mast

