Academics hoffen auf Lacy

Heidelberg.Die Pro-A-Basketballer der Academics Heidelberg empfangen am Freitag (19.30 Uhr/Olympiastützpunkt) den Tabellen-14. Panthers Schwenningen. Ob Neuzugang DaVonté Lacy, der am Mittwoch die ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolvierte, in diesem Duell für die Heidelberger auflaufen wird, steht noch nicht fest und wird nach Club-Angaben erst kurzfristig feststehen. Shyron Ely wurde unterdessen am Montag in der BG Klinik Ludwigshafen erfolgreich operiert. Alles ist planmäßig verlaufen, so dass der Leistungsträger – der den Rest der Saison ausfallen wird – bereits in naher Zukunft mit der Reha beginnen kann. red

