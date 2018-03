Academics landen Arbeitssieg

Anzeige

Heidelberg.Durch den 88:75-Heimsieg über Hanau haben die Basketballer der Academics Heidelberg im Kampf um den Play-off-Heimvorteil in der Pro A gegenüber der Konkurrenz wieder vorgelegt – jetzt gilt es, am Sonntag (17.30 Uhr) in Ehingen den nächsten Coup zu landen. Im Nachholspiel unter der Woche gelang dem Team von Frenki Ignatovic ein Arbeitssieg. Dabei veränderte der Trainer erstmals seit einigen Wochen seine Startformation: Jaleen Smith und Niklas Ney ersetzten Eric Palm und Martin Seiferth. Dennoch blieb es lange ein Duell auf Augenhöhe. Heidelberg war im Schlussviertel dann zur rechten Zeit konzentriert genug, um den Sieg einzufahren. Bester Academics-Werfer war Shy Ely (18).