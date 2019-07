Academics lassen Smith ziehen

Ludwigsburg.Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat den Basketballer Jaleen Smith vom Zweitligisten MLP Academics Heidelberg verpflichtet. Der 1,93 Meter große Guard aus den USA unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2020. Der 24-jährige Smith sei ein Allrounder, „der vier Positionen spielen und verteidigen kann“, sagte Ludwigsburgs Trainer John Patrick. „Er ist ein äußerst sympathischer Spieler, der nun den Sprung auf das nächste Level in seiner Karriere machen möchte.“

In der vergangenen Saison überzeugte Smith in Heidelberg in allen Bereichen. In 29 Minuten Spielzeit erzielte er im Schnitt 12,7 Punkte, sammelte 4,1 Rebounds und verteilte 2,7 Assists. Seine Stärken lagen jedoch nicht nur in der Offensive. Smith nahm sich meistens den gegnerischen Top-Guards an. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019