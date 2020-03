Academics laufen nur hinterher

Kirchheim.Es war nicht der Abend der MLP Academics Heidelberg. Beim Gastspiel bei den Kirchheim Knights lief der Heidelberger Basketball-Zweitligist im gesamten Spiel einem Rückstand hinterher, der am Ende in eine 79:87(44:48)-Niederlage mündete. Besonders die Ausgeglichenheit der Knights machte den Academics große Probleme. Gleich fünf Kirchheimer Spieler scorten zweistellig. „Defensiv waren zu nachlässig und haben kein gutes Foul-Management begangen. Das ist fatal gegen ein Team, dass mit viel Zug zum Korb attackiert“, kommentierte Academics-Trainer Branislav Ignjatovic die Partie, in der die Academvics den Knights nie richtig gefährlich werden konnten.

Heidelberg: Nixon (20), Würzner (6), Schmitt (3), Liyanage (3), Lacy (12), Teichmann (4), Trtovac (2) Heyden (16), Jelks (4), Eberhard (9).

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020