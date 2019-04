Academics legen vor

Heidelberg.Basketball-Zweitligist MLP Academics Heidelberg hat das erste Viertelfinalspiel in der Play-off-Serie für sich entschieden. Gegen Ehingen Urspring setzten sich die Heidelberger mit 75:66 (35:35) durch und benötigen jetzt noch zwei Siege, um das Halbfinale zu erreichen. Der nächste Vergleich steigt am Dienstag in Ehingen. „Es ist noch gar nichts entschieden“, sagte Academics Trainer Branislav Ignjatovic. „Aber wenn wir unsere Leistung noch einmal steigern können, haben wir sicher gute Chancen, in Ehingen zu bestehen und auch das zweite Spiel der Serie zu gewinnen.“

Der Schlüssel zum Erfolg war eine konsequente Verteidigung Heidelbergs, die vor allem in der zweiten Halbzeit das Team Urspring vor große Probleme stellte. Die Academics nutzten zudem die 15 Ballverluste des Gegners optimal aus und gewannen das Duell der Fastbreakpunkte deutlich. Bester Heidelberger Werfer war Shyron Ely mit 22 Zählern.

Academics: Palm (12), Smith (13), Schmitt, Ely (22), Liyanage (2), Ney (2), Heyden (4), Oppland (9), Aichele, Schöpe.

