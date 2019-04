Academics liegen in der Serie zurück

Heidelberg.Der Heimvorteil hat den Zweitliga-Basketballern der MLP Academics nichts genutzt. Die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic verlor die erste Partie der Play-off-Halbfinalserie gegen die Nürnberg Falcons mit 77:87.

Die Franken sorgten bis zur Halbzeit für klare Verhältnisse und zogen mit einem 19:1-Lauf scheinbar vorentscheidend auf 48:26 davon. Zwar holten die Heidelberger innerhalb von 13 Minuten einen 22-Punkte-Rückstand auf und führten mit 66:65, doch die Falcons ließen nicht locker und gewannen.

Bereits am heutigen Dienstag (19.30 Uhr) sind die Academics in Nürnberg bei Spiel zwei der Serie im Modus „Best of Five“ gefordert. jako

