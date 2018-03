Academics machen Play-offs perfekt

Anzeige

Heidelberg.Mit angezogener Handbremse haben die MLP Academics das Play-off-Ticket gelöst. Gegen Baunach landeten die Heidelberger in der Basketball-ProA-Liga einen ungefährdeten 81:70 (47:35)-Start-Ziel-Sieg. „Ich glaube, dass wir das Spiel sehr souverän gewonnen haben“, sagte Frenki Ignjatovic. Als sein Team fünf Minuten vor Schluss mit 81:60 führte, konnte sich der Academics-Trainer den Luxus erlauben, einige Leistungsträger vorzeitig vom Parkett zu holen. So sammelten die Nachwuchsspieler Jakob Schöpe und David Aichele wichtige Erfahrungen im Profi-Team. Mit einem Sieg in Karlsruhe wollen die Heidelberger am Sonntag (17.30 Uhr) ihren dritten Tabellenplatz verteidigen.

Academics: Ely (18), Ney (12), McGaughey (11), Smith (10), Palm (9), Seiferth (9), Kuppe (6), Würzner (5), Rosenbohm (1), Steffen, Schöpe, Aichele. red