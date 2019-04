Academics mit dem Rücken zur Wand

Heidelberg.Im Halbfinal-Play-off der Zweiten Liga stehen die Basketballer der MLP Academics gehörig unter Druck. Nach der 71:76-Heimniederlage gegen die Nürnberg Falcons benötigen die Falken heute Abend nur noch einen Sieg, um die Serie für sich zu entscheiden. „Ich bin mit der Leistung meiner Spieler nicht zufrieden. In einer so knappen Serie darf man nach einer Zehn-Punkte-Führung nicht so auftreten“, spielte Trainer Branislav Ignjatovic auf die zweite Halbzeit an, in der Heidelberg den Vorsprung durch vermeidbare Fehler abgab. Bei den Academics war Niklas Würzner (17 Punkte) der dominierende Spieler.

Academics: Palm (8), Smith (5), Schmitt (2), Ely (11), Liyanage (2), Ney (8), Heyden (4), Oppland (14), Aichele, Schöpe, Würzner (17). red

