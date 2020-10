Academics mit Super-Start

Heidelberg.Die Zweitliga-Basketballer der MLP Academics sind mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison der ProA gestartet. Die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic überzeugte beim 99:77 (49:41)-Erfolg gegen die Nürnberg Falcons vor allem in der zweiten Halbzeit.

Die Gäste aus Franken erwischten zwar den besseren Start, die Heidelberger rissen das Spiel vor 100 Zuschauern im Olympiastützpunkt allerdings immer mehr an sich und gingen Ende des ersten Viertels mit 20:19 in Führung. Spätestens in den zweiten zehn Minuten waren die Anlaufschwierigkeiten, die sich nach der einwöchigen Corona-Quarantäne eingestellt hatten, verflogen. Angetrieben von Jordan Geist, der nicht nur 19 Punkte sammelte, sondern auch elf Rebounds und fünf Assists verbuchte, bauten die Academics ihren Vorsprung bis zur Pause auf acht Zähler aus (49:41). Die Heidelberger überzeugten mit einer guten Trefferquote und räumten auch unter den Körben konsequent auf.

Bereits nach dem dritten Viertel war die Entscheidung beim 79:60 gefallen, die Schlussphase nutzten beide Teams zum Testen.

Academics: Nelson (17), Würzner (8), Ely (6) Trtovac (6), Vasiljevic (6), Geist (19), Heyden (13), Loh (6), McGaughey (9), Kuppe (9). red

