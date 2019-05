Academics nehmen neuen Anlauf

Heidelberg.Für die Zweitliga-Basketballer der MLP Academics ist die Saison beendet. Die 79:85-Niederlage bei den Nürnberg Falcons bedeutete das entscheidende 1:3 in der Halbfinalserie der abschließenden Play-offs. Nürnberg steigt damit in die erstklassige BBL auf, die Academics müssen einen neuen Anlauf nehmen. „Ich bin sehr traurig, dass die Saison beendet ist. Die Spieler haben Mentalität bewiesen, wurden aber am Ende nicht belohnt“, sagte Trainer Branislav Ignjatovic. „Der Weg in Heidelberg ist deshalb aber noch lange nicht beendet. Wir arbeiten Tag für Tag weiter, um die nächsten Schritte zu gehen.“

Academics: Palm (13), Smith (4), Schmitt (2), Ely (13), Liyanage (2), Ney (5), Heyden (4), Oppland (15), Aichele, Würzner (21).

