Academics schlagen zurück

Nürnberg/Heidelberg.Im Play-off-Halbfinale hat sich Basketball-Zweitligist MLP Academics Heidelberg mit einem 67:62 (31:34)-Sieg bei den Nürnberg Falcons zurückgemeldet. Die Kurpfälzer glichen die Serie zum 1:1 aus, das nächste Spiel findet am Samstag, 18 Uhr, am Olympiastützpunkt in Heidelberg statt. „Wenn wir es schaffen unser Spiel durchzuziehen, haben wir eine gute Chance, diese Serie zu gewinnen. Meine Mannschaft ist motiviert genug, um gegen die jüngere Nürnberger Mannschaft zu bestehen und das Finale zu erreichen“, freut sich Academics-Trainer Branislav Ignjatovic auf Spiel drei. Zum Erreichen des Play-off-Finales sind insgesamt drei Erfolge nötig.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019