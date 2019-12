Academics siegen im Baden-Derby

Heidelberg.Die MLP Academics Heidelberg können doch noch gewinnen. In der zweiten Partie der englischen Woche setzte sich der Basketball-Zweitligist mit 80:76 (36:36) bei den PS Karlsruhe Lions durch.

In einem äußerst spannenden Spiel hatten die Heidelberger dank eines starken dritten Viertels (28:20) letztlich das bessere Ende für sich. Vor allem Eigengewächs Niklas Würzner drückte dem Baden-Derby seinen Stempel auf und war am Ende mit 24 Punkten und 6 Assists der Spieler des Abends. Die nächste Herausforderung für die Academics wartet am Sonntag (18 Uhr) bei den Nürnberg Falcons.

MLP Heidelberg Academics: Nixon (17 Punkte), Würzner (24), Schmitt), Liyanage (7), Teichmann, Trtovac (2), Jelks (12), Eberhard (5), Heyden (13). red

