Academics sind gewarnt

Heidelberg.Auf die Pro-A-Liga-Basketballer der MLP Academics wartet am Sonntag eine ganz harte Nuss. Die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic tritt am 3. Spieltag der Zweiten Liga bei den Bayer Giants Leverkusen an.

Nach dem verschobenen Saisonauftakt zeigten sich die Heidelberger beim 99:77-Sieg über Nürnberg in guter Form. Diese Euphorie wollen die Badener mit nach Nordrhein-Westfalen nehmen.

Mit Leverkusen wartet nun ein Gegner auf Academics-Kapitän Phillipp Heyden und sein Team, der im Sommer auf dem Transfermarkt sehr aktiv war und als einer der Play-off-Aspiranten gilt. Die ersten beiden Spieltage haben diese Einschätzung bestätigt. Einem 80:76-Erfolg gegen Phoenix Hagen folgte eine denkbar knappe 83:86-Niederlage gegen den Top-Favoriten aus Rostock.

Unter dem Korb sind die Giganten besonders gut aufgestellt. Mit Eddy Edigin, Dennis Heinzmann und Marko Bacak sind drei Spieler im Kader von Hansi Gnad, die jeder für sich ein Spiel mit ihren Fähigkeiten entscheiden können. Vor allem vor Bacak hat Branislav Ignjatovic höchsten Respekt: „Marko Bacak hat im vergangenen Jahr seine Qualitäten in Schwenningen unter Beweis gestellt. Er ist ein moderner Center mit viel Talent und einem guten Wurf.“ red

