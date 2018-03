Academics springen auf Platz drei

Anzeige

Kirchheim.Die MLP Academics haben das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde fest im Blick. Die Heidelberger setzten sich in der Basketball-ProA-Liga mit 82:76 (47:38) in Kirchheim durch. Da Karlsruhe sein Spiel verlor, schoben sich die Academics auf den dritten Tabellenplatz. „Ich freue mich über den Sieg, der schon fast die Play-offs bedeutet“, sagte Frenki Ignjatovic. Der Trainer der Heidelberger sah eine Partie, in der sein Team stark startete und nie in Rückstand geriet. Nur im dritten Viertel kam Kirchheim heran. Albert Kuppe und Niklas Würzner sorgten mir ihren verwandelten Distanzwürfen aber wieder für Ruhe beim Kirchheimer Anhang.

Academics: Palm (18), Ely (17), Ney (16), Kuppe (16), Würzner (6), McGaughey (4), Smith (3), Seiferth (2) und Rosenbohm. red