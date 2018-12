Academics überzeugen

Stuttgart.Mit einem Sieg im direkten Duell haben sich die MLP Academics in der Basketball-ProA-Liga an den VfL Kirchheim Knights vorbeigeschoben. Die Heidelberger verbesserten sich mit dem souveränen 81:68 (52:25)-Erfolg auf den fünften Tabellenplatz, Kirchheim ist Sechster. Vor allem im zweiten Viertel, das in der Stuttgarter Arena mit 28:10 an die Gäste ging, zeigte die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic ihr ganzes Potenzial. Überragender Akteur auf dem Parkett war Jaleen Smith, der dem Spiel mit 26 Punkten und neun Rebounds seinen Stempel aufdrückte.

„Die erste Halbzeit war wohl unsere beste in der bisherigen Saison. Vor allem in der Defensive waren wir überlegen und konnten die Kirchheimer immer wieder stoppen“, lobte Ignjatovic sein Team. „Nach der Pause haben wir vor allem zum Start viele leichte Fehler gemacht und einige Punkte zugelassen.“ Der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Academics: Würzner (5), Smith (26), Schmitt (3), Ely (13), Liyanage, Palm (9), Ney (8), Heyden (9), Aichele, Oppland (8), Schöpe, Brunnenkant. red

