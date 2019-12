Academics verbessern sich

Nürnberg.Die MLP Academics haben das Verfolgerduell in der Basketball-ProA-Liga souverän für sich entschieden. Mit dem 71:55 (35:30)-Erfolg bei den Nürnberg Falcons überflügelten sie die Franken und schoben sich auf den vierten Tabellenplatz vor. „Wir haben konzentriert über 40 Minuten lang agiert und in der Defensive keine einfachen Punkte zugelassen“, sah Academics-Trainer Branislav Ignjatovic eine gute Mannschaftsleistung.

Heidelberg erwischte auch ohne den verletzten Leistungsträger Shy Ely einen Start nach Maß, ging mit 8:1 in Führung. Bis auf eine kurze Schwächephase im zweiten Viertel dominierten die Academics die Partie. Als sie zu Beginn des Schlussabschnitts auf 14 Punkte davonzogen, war die Entscheidung gefallen.

„Die Spieler haben ohne Shy Ely ein wenig gebraucht, um die neuen Rollen anzunehmen. Heute hat man gesehen, dass wir eine gute Mannschaft sind. Man muss aber auch sagen, dass Nürnberg einen rabenschwarzen Tag erwischt hat“, sagte Ignjatovic. Am Sonntag (16 Uhr) treten die Heidelberger im letzten Spiel des Jahres in Leverkusen an.

Academics: Nixon (13), Würzner (2), Schmitt (1), Liyanage (5), Teichmann, Trtovac, Jelks (16), Eberhard (9), Heyden (17). red

