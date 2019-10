Academics verlieren

Heidelberg.Die Zweitliga-Basketballer der MLP Academics Heidelberg haben mit 73:75 gegen die Eisbären Bremerhaven verloren. In einem intensiven Schlagabtausch ging es beim Stand von 16:16 in die erste Viertelpause. Auch danach war die Partie nichts für Liebhaber des offensiven Tempo-Basketballs. Erst nach einem erfolgreichen Dreier von Joshua Braun wuchs der Vorsprung Bremerhavens erstmals auf fünf Punkte an, worauf Heidelberg die erste Auszeit der Partie nahm. Doch die Eisbären blieben unbeirrt und nahmen ein 38:28 mit in die Pause. Mit einem 12:3-Lauf kaum Heidelberg zurück in die Partie, die nun spannend blieb. Bei noch genau zwei Minuten auf der Spieluhr erhöhte Bremerhaven auf 73:67. Die Chancen der Academics schienen stark gesunken, doch Würzner brachte mit einem erfolgreichen Dreier die Hoffnung zurück und einen Angriff später glich das Heidelberger Eigengewächs gar aus. Doch die Norddeutschen hatten das bessere Ende für sich.

„Wir wussten, dass wir nur in einem Low-Scoring Game eine Chance haben. Wir haben dies geschafft, aber wir haben viel zu viele Offensivrebounds zugelassen. Wenn man diese Statistiken zugrunde legt, verliert man viel deutlicher gegen so eine gute Mannschaft wie Bremerhaven. Wir haben aber viel Herz gezeigt und damit bin ich zufrieden“, sagte Trainer Branislav Ignjatovic.

Heidelberg: Nixon (8 Punkte), Würzner (19), Schmitt (2), Ely (19), Liyanage (7), Teichmann (2), Trtovac (13), Jelks, Eberhard (5). red

