Academics verlieren Nerven-Krimi

Heidelberger.Die Basketballer der MLP Academics Heidelberg haben in der ProA gegen die Seawolves Rostock denkbar knapp mit 81:82 (34:37) verloren. In einer umkämpften Partie behielten die Norddeutschen im vierten Viertel die Nerven und gewannen damit auch ihr sechstes Auswärtsspiel. Academics-Trainer Branislav Ignjatovic sagte: „Wir wussten: Wenn Rostock über 80 Punkte macht, dann wird es ein sehr schwieriges Spiel für uns. Das einzig Gute an der ersten Halbzeit war das Ergebnis. Wenn wir mit zehn Punkten hintenliegen, dann darf sich niemand beschweren. Das dritte Viertel war sehr gut von uns, da haben wir alles gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Im letzten Viertel waren wir wieder nicht so gut und haben oft gegen Ende der 24-Sekunden-Uhr Punkte gegen uns bekommen. Man kann solche Spiele verlieren, jedoch hatten wir genügend Möglichkeiten, um das Spiel für uns zu entscheiden.“

Heidelberg: Würzner (2), Smith (9), Schmitt, Ely (22), Liyanage, Palm (17), Ney (10), Heyden (9), Aichele, Oppland (12), Brunnenkant, Schöpe. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018