Academics vor Topspiel

Bremerhaven.Der deutliche Heimsieg gegen die Bayer Giants Leverkusen hat den MLP Academics gleich doppelt gutgetan. Die Heidelberger gewannen damit nicht nur den direkten Vergleich gegen die Giants, sondern gaben auch die passende Antwort auf das verkorkste Spiel in der vorherigen Woche gegen Hagen. Es stimmte nicht nur das Ergebnis, sondern auch der generelle Auftritt der Mannschaft: Jeder Spieler hatte seinen Anteil am Sieg.

Um in der Erfolgsspur zu bleiben, muss aber eine weitere Leistungssteigerung her. Am Samstag (20 Uhr) gastieren die viertplatzierten Heidelberger beim Tabellenzweiten Eisbären Bremerhaven. red

