Academics wollen Leistung bestätigen

Kirchheim.Mit einem Coup beim Tabellenzweiten Eisbären Bremerhaven haben die MLP Academics in der Basketball-ProA-Liga für Aufsehen gesorgt. Bei den Kirchheim Knights will die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic am Freitag (20 Uhr) diese starke Leistung bestätigen.

Bei den Heidelbergern hat sich die personelle Lage entspannt, sie trainierten in dieser Woche mit komplettem Kader. Auch Armin Trtovac, der sich vor knapp zwei Wochen gegen Leverkusen eine Oberkörperverletzung zugezogen hatte, erhielt grünes Licht von der medizinischen Abteilung. Zwar ist nicht damit zu rechnen, dass er am Freitag bereits eine große Rolle übernehmen wird, jedoch kann er mindestens für wertvolle Entlastung sorgen. Um Rang vier zu festigen, ist für die Academics beim Tabellenelften ein Sieg jedenfalls Pflicht. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020