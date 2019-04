Academics wollen Schwung nutzen

Heidelberg.Die Zweitliga-Basketballer der Heidelberg Academics erwarten am heutigen Samstag (18 Uhr/OSP-Halle) die Nürnberg Falcons zum dritten Duell im Play-off-Halbfinale. Mit dem 67:62 in Nürnberg haben sich die Neckarstädter eindrucksvoll zurückgemeldet und zum 1:1 ausgeglichen. Zum Einzug ins Finale sind drei Erfolge nötig.

Nach der Leistungsexplosion von Heidelbergs Jaleen Smith in Spiel zwei stellt sich für die Falcons die Frage, wie sie das nächste Match angehen möchten. Bisher konzentrierten sich die Franken in der Verteidigung voll und ganz auf Shyron Ely. Doch zuletzt überzeugten bei den Academics mehrere Akteure. Neben Smith absolvierte auch Kapitän Phillipp Heyden in Nürnberg ein sehr gutes Spiel gegen Center Robert Oehle. Vor allem sein krachender Dunking im letzten Duell ist den Heidelberger Zuschauern als Kampfansage in Erinnerung. red

