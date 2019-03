Acht Mal Edelmetall

Plauen/Kirrlach.Bei den ersten Deutschen Meisterschaften des Sportjahres 2019 gab es für die Ringer des Nordbadischen Ringer-Verbands (NBRV) bereits einige schöne Erfolge zu feiern. Die Titelkämpfe der Junioren fanden zeitgleich in Plauen/Sachsen (griechisch-römischer Stil) und Kirrlach/Nordbaden (Freistil) statt. Beide Meisterschaften waren stark besetzt, acht Medaillen gingen an Nordbadens Junioren.

Gleich drei Mal Silber gab es im klassischen Stil in Plauen. In der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm kämpfte sich Sergen Karakaya (KSV Hemsbach) zur Vizemeisterschaft, zudem kamen Ludwig Weiss (AV Reilingen/- 77 kg), und Julian Scheuer (RSC Laudenbach/- 87 kg) auf den zweiten Platz. Eine Bronzemedaille sicherte sich Alexander Riefling vom Regionalliga-Aufsteiger ASV Ladenburg in der Klasse bis 67 kg.

In Kirrlach setzten die NBRV-Talente vor allem in den oberen Gewichtsklasse Akzente: Deutscher Vizemeister wurde Alex Hörner (KSC Graben-Neudorf) in der Klasse bis 86 kg, jeweils Bronze ging an Sebastian Schmidt (SRC Viernheim/-74 kg), Michael Walgutski (KSC Graben-Neudorf/-79 kg) und Linus Haag (KSV Östringen/-97 kg). In der Länderwertung der Junioreninnen lag Brandenburg (17) vor Hessen (15) und Südbaden (13). Bei den Junioren setzte sich Südbaden (62) vor Gastgeber Nordbaden (53) und Bayern (49) durch. TP/red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019