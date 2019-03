Acht Teams bei Premiere

MANNHEIM.Zum ersten Mal steht im Mannheimer Fußballkreis eine AH („Alte Herren“)-Liga vor dem Start. Mit dem VfB Gartenstadt, dem SV Harmonia Waldhof, dem SSV Vogelstang, dem TSV Neckarau, dem VfL Kurpfalz Neckarau, der TSG Rheinau, der DJK Feudenheim und der SG Amicitia Viernheim haben sich gleich acht Mannschaften für die Premieren-Auflage angemeldet.

„Im Spätsommer 2017 hatte ich vor unserem AH-Training mit ein paar Mannschaftskollegen darüber diskutiert, dass wir als VfL Kurpfalz Neckarau gar nicht um den badischen, süddeutschen und deutschen AH-Meistertitel spielen können, da wir keinen AH-Meister in Mannheim stellen“, berichtet Initiator Markus Knörzer über die Überlegungen zur Entstehung einer eigenen neuen Liga. Im November 2017 stellte Knörzer seine Idee und ein spezifisches Regelwerk auf der AH-Versammlung vor, erntete aber noch verhaltene Reaktionen. „Danach haben wir jede Gelegenheit genutzt, das Thema AH-Liga Mannheim auf AH-Turnieren oder Freundschaftsspielen vorzustellen“, berichtet Knörzer.

Anpfiff am 25. März

Auf der AH-Versammlung des Fußballkreises Mannheim im Dezember 2018 wurde mit der festen Zusage der ersten Mannschaften das Minimalziel erreicht, mit mindestens vier Teams zu starten. Knörzer übernahm sodann auch die Staffelleitung und fungiert nun als „Ü-Beauftragter“ des Fußballkreises Mannheim. Ende Januar 2019 wurde das Regelwerk vorgestellt und beschlossen.

„Wir vom VfL Kurpfalz und insbesondere ich freuen uns wahnsinnig auf die ersten Spiele und dass wir am Ende das Ziel gemeinsam erreicht haben. Nun gilt es, das Ganze in 2019 mit Leben zu erfüllen, weitere AH-Vereine dafür zu begeistern und unser flexibles Regelwerk zu festigen“, erklärt Knörzer. Die großen Namen fehlen zwar in der AH-Liga, dennoch dürften insbesondere die Senioren mit einem gesunden Ehrgeiz an die Sache rangehen. Und letztlich haben die Verantwortlichen für den Start noch eine Überraschung in der Hinterhand. „Wir versuchen gerade, einen oder zwei prominente Fußballer und Ex-Weltmeister für den Anstoß oder ein paar Spielminuten zu gewinnen“, deutet Knörzer an. Den Auftakt zur AH-Liga bildet am 25. März die Partie zwischen der TSG Rheinau und dem VfL Kurpfalz Neckarau. wy

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019